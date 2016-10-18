Обама раскритиковал ЕС за политику жесткой экономии

При этом он похвалил итальянского премьера за намерение провести реформы.

Обама считает, что политика экономии привела к безработице и стагнации в некоторых странах ЕС. cont.ws

Политика жесткой экономиистала сдерживающим фактором для национальных бюджетов стран-участниц. Об этом, как сообщает Reuters , сказал президент США Барак Обама перед визитом итальянского премьер-министра Маттео Ренци в Вашингтон.

"Я убежден, что меры экономии вызвали замедление роста в Европе", - сказал американский президент.

При этом он добавил, что европейская политика, которая ставила целью сократить дефицит бюджетов и уменьшить долговые нагрузки, привела к началу периода стагнации и высокой безработицы и ряде стран. При этом Обама похвалил намерение Ренци провести реформы в Италии, которые, по его мнению, позволят оживить экономический рост, создать рабочие места и расширить возможности.

Слова американского президента стали поддержкой Ренци перед референдумом относительно проведения конституционной реформы, от которого зависит его политическое будущее. Кроме того, правительство Италии заложило в бюджет на 2017 год высший уровень дефицита, чем позволяет ЕС.

Издание Financial Times писало, что Ренци назначил референдум относительно изменения конституции Италии на 4 декабря. Несколько месяцев назад опросы свидетельствовали, что Ренци пользуется широкой поддержкой. Поэтому ожидалось, что он назначит референдум на октябрь. Однако на фоне роста сопротивления против реформ, итальянский премьер решил выбрать более поздний день, чтобы выиграть немного времени для агитации.

Это решение также поддержал президент Италии Серджио Маттарелла, который хочет, чтобы Ренци представил и утвердил бюджет на 2017 год в середине октября.