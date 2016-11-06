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Новый глава "Укравтодора" рассказал о планах на ближайшие полгода

6 ноября в 20:30

Славомир Новак сформулировал пять задач для менеджмента госагентства.

Славомир Новак
Славомир Новак еще не определился с долгосрочными планами реформы "Укравтодора"
radioporusski.pl
Новоназанченный глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак планирует за первые полгода работы на должности провести внутренние реформы, утвердить Государственный дорожный фонд и внедрить прозрачные технические правила.

Как заявил глава "Укравтодора" в эфире Espreso.TV в воскресенье, 6 ноября, долгосрочный план он еще пока не сформулировал, но с задачами на ближайшие полгода уже определился.

"И такой план я предлагаю в сотрудничестве с министром Владимиром Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом, потому что чувствую их поддержку", – заверил Новак.

Руководитель "Укравтодора" назвал принятие дорожного бюджета первоочередной задачей.

"Во-первых, я буду обращать внимание на ключевые моменты реформы, которую буду проводить. Прежде всего - принятие дорожного бюджета. Посмотрим, сколько выделят денег на развитие и ремонт дорог в следующем году. Потому что предложение, которое я услышал в парламенте, мягко говоря, не является удовлетворительным", – отметил Новак.

Второй задачей он назвал утверждение Государственного дорожного фонда, третьей – внутреннюю реформу "Укравтодора".

Кроме того, Новак указал на необходимость внедрения новых прозрачных технических правил строительства и проектирования дорог, а также прозрачных правил торгов.

По словам главы "Укравтодора", если ему удастся выполнить эти задачи, тогда можно будет говорить о его успехах на должности руководителя госагенства.

"Пять таких задач на ближайшие месяцы, плюс быстрое создание плана на ближайший год, а затем ближайшие три-пять лет должны нам уже какой-то горизонт определить. Если мне удастся это осуществить, то я уже смогу сказать, что есть какие-то успехи", – подытожил Новак.

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Как сообщалось, новый и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что готов работать максимально эффективно для кардинального улучшения состояния дорог в Украине, но призвал не ждать от него чудес.

Подробнее о работе Государственного агентства автомобильных дорог Украины читайте в статье "Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: espreso.tv
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Тэги Укравтодор Новак Омелян Гройсман
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