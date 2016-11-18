Платными в Украине могут сделать лишь новые дороги

К этому вопросу стоит вернуться через 1-2 года, отмечают в Мининфарструктуры.
"До платных дорог в Украине еще год-два точно. Для этого еще надо наработать определенные законодательные рамки, в частности, закон о концессии" - отметил он.
Тем не менее, министр особо подчеркнул тот факт, что плата за проезд коснется только абсолютно новых путей, построенных за это время, и к строительству которых будут привлекаться частные инвесторы. Все остальные дороги в стране останутся бесплатными.
"Все дороги в Украине бесплатные и не подлежат ревизии. Во всех остальных случаях инвестор может параллельно построить платную дорогу и приносить экономическую пользу" - считает министр.
Ранее Владимир Омелян говорил о том, что европейские и китайские инвесторы заинтересованы в строительстве в Украине концессионных дорог.
Напомним, в ноябре этого года в Мининфраструктуры анонсировали выход европейских лоукостов на украинский рынок.Громадське радіо