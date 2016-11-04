Новую компанию-оператора украинской ГТС создадут до конца ноября

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Рабочая группа при правительстве пересмотрела план реструктуризации "Нафтогаза".

Украинскую ГТС отдадут в управление "новой" компании gazprom.ru

Кабинет министров рассчитывает до конца ноября окончательно утвердить все необходимые документы для создания новой компании-оператора украинской газотранспортной системы, а именно - акционерного общества (ПАО) "Магистральные газопроводы Украины". Также правительство внесет некоторые правки в план реформирования НАК "Нафтогаза Украины".

Такая договоренность достигнута по результатам заседания рабочей группы сегодня 3 ноября.

"Мы должны как можно быстрее принять все эти документы. Реформа "Нафтогаза" - это обязательство, которое Украина взяла на себя в рамках Третьего энергетического пакета, и мы должны его выполнять. Думаю, что в течение месяца правительство примет и актуализированный план реструктуризации НАК "Нафтогаз", и документы, необходимые для образования ПАО "Магистральные газопроводы Украины", - сообщил вице-премьер Владимир Кистион, курирующий работу группы.

В частности рабочая группа одобрила проект плана действий по корпоративному управлению этой новосозданной компанией. Министерство энергетики должно подготовить документ для рассмотрения на ближайших заседаниях Кабмина.

"В ближайшее время на рассмотрение правительства должен быть внесен и проект постановления собственно о создании ПАО "МГУ", - отметил Кистион.

Он сообщил, что рабгруппа пересмотрела план реструктуризации НАК "Нафтогаза", уточнив некоторые пункты плана и "актуализировав задачу", поскольку сроки выполнения некоторых задач "давно прошли".

Как писало ранее ZN.UA, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.