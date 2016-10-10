Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию контрактов

Премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем.

Нобелевскую премию по экономике получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем twitter.com/NobelPrize

Нобелевский комитет провел пресс-конференцию, на которой огласил лауреатов Нобелевской премии по экономике 2016 года. По традиции, пресс-конференция проводится в первый понедельник октября.

В этом году премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем с формулировкой "за вклад в развитие теории контрактов".

Теория отвечает на вопросы о том, почему люди заключают различные контракты на выполнение определенных работ и почему данные соглашения устроены так, а не иначе.

Премия по экономике не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена только в 1969 году в честь 300-летия Шведского государственного банка и в память Нобеля, она является самой престижной премией в области экономики.

В прошлом году премию по экономике получил Энгус Дитон "за анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения".