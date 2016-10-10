Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию контрактов

Премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем.
В этом году премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем с формулировкой "за вклад в развитие теории контрактов".
Теория отвечает на вопросы о том, почему люди заключают различные контракты на выполнение определенных работ и почему данные соглашения устроены так, а не иначе.
BREAKING 2016 Prize in Economic Sci. to Oliver Hart @Harvard & Bengt Holmström @MIT "for their contributions to contract theory" #NobelPrize pic.twitter.com/xosZ27WVee— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 жовтня 2016 р.
Премия по экономике не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена только в 1969 году в честь 300-летия Шведского государственного банка и в память Нобеля, она является самой престижной премией в области экономики.
В прошлом году премию по экономике получил Энгус Дитон "за анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения".ZN.UA