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Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию контрактов

10 октября в 13:05

Премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем.

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Нобелевскую премию по экономике получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем
twitter.com/NobelPrize
Нобелевский комитет провел пресс-конференцию, на которой огласил лауреатов Нобелевской премии по экономике 2016 года. По традиции, пресс-конференция проводится в первый понедельник октября.

В этом году премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем с формулировкой "за вклад в развитие теории контрактов".

Теория отвечает на вопросы о том, почему люди заключают различные контракты на выполнение определенных работ и почему данные соглашения устроены так, а не иначе.

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Премия по экономике не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена только в 1969 году в честь 300-летия Шведского государственного банка и в память Нобеля, она является самой престижной премией в области экономики.

В прошлом году премию по экономике получил  Энгус Дитон "за анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения".

По материалам: ZN.UA
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Тэги премия Нобелевская экономика теория
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