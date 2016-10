Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию контрактов

Нобелевский комитет провел пресс-конференцию, на которой огласил лауреатов Нобелевской премии по экономике 2016 года. По традиции, пресс-конференция проводится в первый понедельник октября.

В этом году премию получат Оливер Харт и Бенгт Хольвстрем с формулировкой "за вклад в развитие теории контрактов".

Теория отвечает на вопросы о том, почему люди заключают различные контракты на выполнение определенных работ и почему данные соглашения устроены так, а не иначе.

BREAKING 2016 Prize in Economic Sci. to Oliver Hart @Harvard & Bengt Holmström @MIT "for their contributions to contract theory" #NobelPrize pic.twitter.com/xosZ27WVee