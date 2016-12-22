НКРЭКУ повысила цену тонны угля с 1390 грн до 1736 грн

Вслед за НКРЭКУ планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь и государство.
Он заявил, что министерство планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь.
"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.
В то же время министр не уточнил, с какого периода и на сколько планируется увеличить цену на энергетический уголь, добываемый госшахтами.
Как писала в своей статье для ZN.UA Марина Ковальская, пока правительство декларирует реформирование угольной отрасли, государственные шахты снижают добычу и накапливают многомиллионные долги по зарплате. Выигрывают от стагнации государственного углепрома пока только угольные предприятия ЮАР и Польши, у которых Украина продолжает закупать уголь. Подробнее читайте в материале "Угольный тупик" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,