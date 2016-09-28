Немецкое правительство готовит план спасения Deutsche Bank – Die Zeit

Берлин может все же решиться на вмешательство в процесс решения проблем банка.

Берлин может отважиться спасти Deutsche Bank. Flickr/Economia Online

Правительство Германии и финансовые учреждения готовят план спасенияна случай, если он сам не сможет увеличить свой капитал и заплатить высокие штрафы в США.

Об этом сообщает Die Zeit. Согласно документу, который оказался в руках немецких журналистов, немецкому крупнейшему кредитору собираются предложить продать акции по цене, которая бы позволила облегчить долговое давление и избежать его увеличения. При этом издание без какой-либо ссылки сообщает, что немецкое правительство даже рассматривает возможность напрямую взять на себя долю в размере 25%.

Однако исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайен в интервью Bild опроверг существование таких планов.

"Нет никакой причины, почему я мог бы попросить у канцлера о поддержке. Я даже не допускал такого", - сказал он, комментируя информацию о том, что его банк якобы попросил канцлера Ангелу Меркель помочь с выплатой штрафа в размере 14 миллиардов долларов в США.

Акции Deutsche Bank потеряли еще 6% от своей стоимости и опустились до 10,72 евро за одну. Это более чем на треть меньше, чем было в разгар мирового финансового кризиса.

Ранее издание The Economist писало, что Deutsche Bank не может себе позволить уплату крупного штрафа в США. В 2015 году он потерял 7,4 миллиарда долларов. Исполнительный директор Джон Крайан приостановил выплату дивидендов и сказал владельцам акций не ждать прибылей в 2016 году. После последнего обвала цены акций банка, он вышел на торги с четвертью бухгалтерской стоимости всех своих активов. На этой неделе Американская федеральная корпорации страхования депозитов опубликовала данные, которые свидетельствуют, что из 10 крупных банков в затруднении над Deutsche Bank нависла величайшая угроза.