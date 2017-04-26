Нефтяные компании заговорили о максимуме цен на нефть из-за электромобилей - Bloomberg

В Total полагают, что в 2030-х годах спрос на нефть может начать сокращаться.

Нефтяные компании ожидают, что цена "черного золота" достигнет максимума в ближайшие 10 лет. i24.com.ua

очень быстро занимают рынок, и это теперь мнение не только производителей. Одна из крупнейших нефтяных компаний Total считает, что к концу следующего десятилетия электромобили будут составлять треть от всех проданных новых авто.

Об этом пишет Bloomberg. Главный экономист Total Джель Кусе считает, что подъем электромобилей окажет серьезное влияние стоимость всех видов топлива, которое делают из нефти. По его словам, до 2030-х годов спрос на такое топливо достигнет своего пика, после чего будет оставаться неизменным или даже начнет сокращаться.

В Royal Dutch Shell считают, что это произойдет даже раньше. По словам исполнительного директора компании Бена ван Бурдена, спрос на нефть достигнет максимума в конце 20-х годов. Поэтому компания пытается оценить, какие "зеленые" технологии могут принести наибольшие доходы.

Ранее Fitch предупредило нефтяные компании об угрозе со стороны электромобилей. Агенція дает очень мрачный долгосрочный прогноз для гигантов нефтяного рынка, таких как Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Sell. Угроза для них заключается в том, что распространение электромобилей может создать "смертельную инвестиционную спираль", через которую нервные владельцы акций нефтяных компаний начнут продавать свои доли, повышая цену долгов.