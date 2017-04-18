Нефть торгуется разнонаправленно на прогнозе Минэнерго США о добыче в стране

Brent росла до 55,38 доллара за баррель, WTI снижалась до 52,63.

Рынок нефти нуждается в коррекции цен на "черное золото" РИА Новости

Мировыево вторник, 18 апреля, продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику на данных прогноза Министерства энергетики США об увеличении добычи сланцевой нефти в стране в мае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:45 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 55,38 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,04% - до 52,63 доллара за баррель.

Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в стране в мае этого года вырастет по сравнению с апрелем на 124 тысячи баррелей в сутки - до 5,193 млн баррелей. В настоящее время оценка апрельской добычи составляет 5,069 млн баррелей в сутки.

"Спекулянты двигали цену нефти вверх на протяжении месяца. Должна быть здоровая коррекция цен на этой неделе", - цитирует агентство "Рейтер" инвестиционного аналитика Philips Futures Джонатана Чана (Jonathan Chan).

Кроме того, инвесторы также реагируют на сделанное накануне заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страны-члены ОПЕК и не входящие в картель нефтепроизводители сделают все необходимое для восстановления равновесия на рынке нефти. В то же время, по его словам, еще слишком рано говорить о том, есть ли необходимость продления соглашенияе о сокращении добычи нефти еще на полгода.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.