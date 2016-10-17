Нефть теряет в цене на фоне роста числа буровых установок в США

Ожидания инвесторов усиливаются из-за возможного увеличения объемов производства со стороны США.

Аналитики рынка понижают прогнозы средней стоимости нефти в ближайшие годы gazprom.ru

Мировые цены на нефть в понедельник, 17 октября, демонстрируют негативную динамику на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, а также укреплении курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,10% - до 51,90 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 50,21 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 14 октября рабочей недели число буровых установок в США выросло на 15 единиц, или на 2,9%, до 539 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 248 единиц, или на 31,5%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, или на 0,9%, до 432 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 11 единиц, или на 11,7%, и составило 105 штук.

Такие показатели усиливают ожидания инвесторов возможного увеличения объемов производства со стороны США, одного из крупнейших нефтепроизводителей в мире. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке "черного золота" и может оказать давление на мировые цены на нефть.

На этом фоне многие аналитики рынка понижают прогнозы средней стоимости нефти в ближайшие годы. Эксперты Bernstein Energy из-за сохраняющегося переизбытка предложения на рынке понизили свою оценку цены нефти марки Brent в 2017 году до 60 долларов за баррель с 70 долларов ранее, а в 2018 году - до 70 долларов за баррель с 80 долларов в предыдущем прогнозе.

Напомним, на стоимость нефти также влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года