Нефть стабильна в ожидании результатов выборов в США

Стоимость Brent превысила 46 долларов за баррель.

Цены на нефть демонстрируют стабильность ukrnafta.com

Мировые цены на нефть во вторник 8 ноября, демонстрируют стабильность в преддвериии голосования на президентских выборах в США

По состоянию на 7 утра по киевскому выремени стоимость январских фьючерсов на смесь Brent растет на 0,24%, до 46,26 доллара за баррель. Цены на контракты на американскую нефть WTI снижаются на 0,04%, до 44,87 доллара за баррель.

Ожидается, что очередные еженедельные данные Минэнерго покажут рост запасов нефти в США. Негативно на настроения участников рынка повлияла также статистика из Китая, которая показала снижение импорта нефти в октябре почти на 13% по сравнению с сентябрем на фоне значительного роста экспорта нефтепродуктов.

В то же время рынки с оптимизмом смотрят на исход предстоящих выборов. Согласно последним оценкам Reuters/Ipsos States of the Nation Project, Хиллари Клинтон имеет сейчас 90%-ные шансы на победу. Кандидат от демократов, как считается, обеспечит преемственность нынешней политики и обещает инвесторам больше определенности и стабильности.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

Напомним, что в сентябре Goldman Sachs прогнозировал сохранение нефтяных котировок в диапазоне 45-50 долларов за баррель в течение последующих 12 месяцев.