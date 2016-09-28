Нефть слабо подорожала на данных о снижении запасов сырья в США

Нефть, подешевев во вторник на 3% из-за сомнений рынка в отношении достижения соглашения между добывающими странами, слабо дорожает утром в среду после публикации отраслевых данных о снижении запасов топлива в США.

РИА Новости

Иран отверг во вторник предложение Саудовской Аравии ограничить рост производства в обмен на снижение добычи Эр-Риядом, что снижает шансы на успех переговоров в Алжире, которые пройдут сегодня во второй половине дня. Однако стороны продолжают переговоры.

В среду министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что его страна готова к компромиссу.

"Разрыв между странами ОПЕК в отношении уровня, на котором может быть заморожена добыча, снижается", - цитирует его агентство Bloomberg. По его словам, Ирану, Ливии, Нигерии надо дать возможность добывать максимальные объемы, "имеющие смысл".

По данным American Petroleum Institute, запасы нефти упали на 0,8 млн баррелей на предыдущей неделе, хотя рынок ожидал прироста этого показателя.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,5% - до $ 46,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,2% - до $ 44,75 за баррель.

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил во вторник журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добычи ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.

Иран отверг во вторник предложение Саудовской Аравии ограничить рост производства в обмен на снижение добычи Эр-Риядом, что снижает шансы на успех переговоров в Алжире, которые пройдут сегодня во второй половине дня. Однако стороны продолжают переговоры.

В среду министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что его страна готова к компромиссу.

"Разрыв между странами ОПЕК в отношении уровня, на котором может быть заморожена добыча, снижается", - цитирует его агентство Bloomberg. По его словам, Ирану, Ливии, Нигерии надо дать возможность добывать максимальные объемы, "имеющие смысл".

По данным American Petroleum Institute, запасы нефти упали на 0,8 млн баррелей на предыдущей неделе, хотя рынок ожидал прироста этого показателя.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,5% - до $ 46,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,2% - до $ 44,75 за баррель.

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил во вторник журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добычи ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.