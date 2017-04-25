Нефть продолжает дорожать в рамках коррекции

Brent росла до 52,40 доллара за баррель.

Переизбыток нефти на рынке приводит к снижению цен на "черное золото" РИА Новости

Мировыево вторник, 25 апреля, демонстрируют положительную динамику в рамках коррекции после снижения накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:39 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% - до 52,40 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,51% - до 49,48 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" снижались после утреннего роста в понедельник, так как инвесторы были обеспокоены сохраняющимся глобальным переизбытком нефти на рынке. Они также реагировали на рост добычи нефти в США. Согласно данным Министерства энергетики США, за рабочую неделю, завершившуюся 14 апреля, добыча сырья в стране выросла на 0,18% - до 9,252 млн баррелей в сутки.

"ОПЕК потерпела фиаско в своих усилиях сбалансировать нефтяной рынок", - признался агентству "Рейтер" аналитик Schork Group Inc Стефен Шорк. По его словам, что запасы нефти находятся на рекордных отметках, несмотря на сокращение добычи.

"ОПЕК придется возобновить и, возможно, углубить соглашение, если она хочет поддерживать цены на уровне существенно более высоком, чем 50 долларов за баррель", - отмечают аналитики банка JPMorgan.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.