Нефть продолжает дорожать на данных о снижении запасов в США

Brent дорожала до 50,46 доллара за баррель.

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост после недавнего снижения РИА Новости

Мировыев четверг, 11 мая, демонстрируют положительную динамику на опубликованных в среду данных о сокращении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:11 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до 50,46 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55% - до 47,59 доллара за баррель.

Ранее стало известно о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 5,2 млн баррелей, или на 1% - до 522,5 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,786 млн баррелей, или на 0,33% - до 526,014 млн баррелей.

"Данные статистики предполагают, что потребление нефти остается устойчивым", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

Тем не менее, трейдеры все еще существенный избыток "черного золота" на рынке.

"Избыток предложения все еще остается большим и, вероятно, его будет сложно снизить из-за восстановления добычи в Ливии и Нигерии", - приводит газета мнение аналитика SCI International Гао Цзяна.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.