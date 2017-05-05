Нефть продолжает дешеветь на сохраняющемся переизбытке сырья на рынке

Brent дешевела до 47,09 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года.

Добыча "черного золота" в США за неделю увеличилась на 0,3% bloomberg.com

Мировыев пятницу, 5 мая, продолжают демонстрировать отрицательную динамику на опасениях инвесторов о переизбытке запасов в мире в связи с ростом добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

Накануне североморская нефтяная смесь марки Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель впервые с 30 ноября прошлого года, когда ОПЕК сообщила о достижении соглашения об ограничении добычи. Ее стоимость составила 46,65 доллара за баррель.

По состоянию на 6:37 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,67% - до 47,09 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,72% - до 44,28 доллара за баррель, оказавшись ниже психологической отметки в 45 долларов впервые с 29 ноября прошлого года.

Ранее в Министерстве энергетики США отчитались о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 28 апреля, они снизились на 0,9 млн баррелей, или на 0,2% - до 527,8 млна баррелей. При этом аналитики прогнозировали большее снижение показателя - на 2,333 млн баррелей, или на 0,44%м - до 526,367 млн баррелей. В то же время добыча сырья в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тысяч баррелей в сутки - до 9,293 млн баррелей в сутки.

Рынок черного золота также готовится к встрече министерского комитета ОПЕК 24 мая в Вене. Все участники соглашения должны подготовить свои позиции по вопросу продления соглашения о сокращении добычи нефти. Окончательное решение будет принято 25 мая, после тщательного изучения ситуации на рынке и обработки позиций всех участников соглашения.

"Главный вопрос заключается в том, возьмет ли ОПЕК на себя обязательство продолжать сокращение на столько, на сколько потребуется для сокращения избыточных запасов", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитиков консалтинговой компании Sanford C. Bernstein.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.