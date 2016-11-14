Нефть продолжает дешеветь на данных о добыче ОПЕК

Стоимость нефти Brent снижалась до 44,75 доллара за баррель.

Нефть снижается в стоимости rosneft.ru

Цены на нефть в понедельник снижается, продолжая отыгрывать данные об увеличении объемов добычи нефти ОПЕК, а также о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01%, до 44,75 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,21%, до 43,32 доллара за баррель.

ОПЕК в пятницу со ссылкой на данные вторичных источников сообщила, что увеличила в октябре объем добычи нефти почти на 240 тысяч баррелей в день по сравнению с сентябрем — до 33,64 миллиона баррелей в день. При этом в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) также заявило, что картель в октябре нарастил совокупную добычу нефти — на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с сентябрем — до рекордного показателя в 33,83 миллиона баррелей в день.

Пессимизм инвесторов вызвали и данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Она сообщила о том, что по итогам завершившейся 11 ноября рабочей недели число буровых установок в США снизилось лишь на одну штуку — до 568 единиц. Однако количество нефтяных буровых установок выросло на две штуки — до 452 штук. Число газодобывающих установок снизилось на две штуки и составило 115 штук.

Подобная информация негативно была воспринята игроками рынка и усилила их сомнения в возможности достижения ОПЕК соглашения по ограничению уровня добычи нефти.

В конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.