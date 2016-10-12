Нефть дорожает в ожидании встречи нефтедобывающих стран

Brent торгуется на уровне 52,62 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется на уровне $ 52,6 pennenergy.com

Мировые цены на нефть растут в среду в ожидании итогов неформальной встречи ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которая пройдет позднее в Стамбуле, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% — до 52,62 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33% — до 50,96 доллара за баррель.

Позднее в среду в рамках Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле запланирована встреча представителей стран-членов ОПЕК и не входящих в картель стран. Во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что планирует принять участие во встрече, в то время как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что не будет присутствовать, но будет за ней следить.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе заявил, что Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене.

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), баланс на рынке нефти может восстановиться гораздо быстрее, если ОПЕК и Россия согласятся в достаточной степени ограничить свой уровень добычи. В то же время многие эксперты сохраняют скептицизм в отношении данного плана. Так, аналитики Goldman Sachs считают, что вероятность заключения соглашения об ограничении добычи нефти в последнее время возросла, но сомневаются, что ограничение добычи будет достаточным для стабилизации рынка в 2017 году, пишет агентство Рейтер.