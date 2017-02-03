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Нефть дорожает на ожиданиях введения санкций США против Ирана

3 февраля в 11:48

Brent росла до 56,77 доллара за баррель. 

нефть
bloomberg.com
Мировые цены на нефть в пятницу, 3 февраля, растут в связи с опасениями инвесторов, что США введут новые санкции против Ирана уже сегодня.

По состоянию на 7.58 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% - до 56,77 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,54% - до 53,83 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В четверг агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут вступить в силу уже в пятницу. Предполагается ввести санкции против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против около 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения.

Трейдеры думают о возможности введения новых санкций со стороны США против Ирана, сказал агентству главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner).

Ранее сообщалось, что с января вступило в силу соглашение между странами-членами ОПЕК о сокращении добычи "черного золота".

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Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.

 

По материалам: Прайм
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