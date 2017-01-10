Нефть дорожает на ожиданиях восстановления баланса на рынке

Инвесторы ожидают уменьшения мирового уровня запасов нефти.

Цены на нефть растут ukrnafta.com

Мировые цены на нефть растут во вторник, 10 января, на ожиданиях восстановления баланса спроса и предложения на рынке "черного золота" в результате оговоренного сокращения добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 07.17 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до 55,05 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,19% - до 52,06 доллара за баррель.

"Скоординированные сокращения поддержат восстановление баланса на рынке, в результате чего уменьшаться мировые уровни запасов (нефти - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков BMI Research.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.