Нефть дорожает на ожиданиях соглашения ОПЕК о заморозке добычи

Brent поднималась до 47,54 доллара за баррель.

Цена нефти стремительно растет ukrnafta.com

Мировые цены на нефть в понедельник, 21 ноября, демонстрируют ярко выраженную положительную динамику на фоне ожидания инвесторов достижения странами ОПЕК соглашения о заморозке уровней ее добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.20 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,45% - до 47,54 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% - до 47,05 доллара за баррель.

Оптимизм трейдеров поддерживают заявления министра нефти Ирана Бижана Зангане и министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби, которые сообщили о намерении поддержать предложения по сокращению добычи на заседании стран ОПЕК в Вене 30 ноября.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия готова заморозить добычу нефти. Он отметил, что не видит в заморозке добычи ущерба для энергетического сектора России. О будущей встрече ОПЕК Путин также заявил: "острых вопросов, насколько мы себе представляем, уже не осталось. Ну а мы сделаем со своей стороны все, чего от нас наши партнеры по ОПЕК ожидают. Во всяком случае, заморозить добычу для нас не представляет никакого труда".

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.