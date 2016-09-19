Нефть дорожает на комментариях президента Венесуэлы по соглашению в ОПЕК

По словам Мадуро, страны входящие и не входящие в ОПЕК близки к соглашению по стабилизации цен, и о нем может быть объявлено уже в текущем месяце.

Мировые цены на нефть в понедельник уверенно растут на фоне комментариев президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что страны-нефтепроизводители близки к соглашению для стабилизации цен, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,66% — до 46,53 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,77% — до 44,39 доллара за баррель.

По словам Мадуро, которые приводит агентство Рейтер, страны входящие и не входящие в ОПЕК близки к соглашению по стабилизации цен, и о нем может быть объявлено уже в текущем месяце.

В конце сентября в Алжире пройдет международный энергетический форум, в рамках которого ОПЕК планирует провести неофициальную встречу. Как ожидается, на встрече будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами. Весной в Дохе такие переговоры не увенчались успехом, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил ранее, что неофициальное совещание в Алжире будет проведено для консультаций, а не для принятия решений. В то же время он отметил, что если в ходе встречи страны достигнут консенсуса, то может быть созвано внеочередное заседание стран-членов ОПЕК.

В то же время негативно на цены влияет рост числа нефтяных буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по итогам завершившейся 16 сентября рабочей недели, количество нефтяных буровых установок выросло на 2 единицы, до 416 штук, что является максимумом с февраля этого года, отмечает агентство.