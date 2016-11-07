Нефть дорожает на фоне выборов в США

Стоимость Brent превысила 46 долларов за баррель.

Цены на нефть демонстрируют рост ukrnafta.com

Мировые цены на нефть в понедельник, 7 ноября, демонстрируют рост на фоне общего оптимизма, связанного с позитивным для рынков исходом предстоящих президентских выборов в США

По состоянию на 6.50 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,94% - до 46,01 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,13%, до 44,57 доллара за баррель.

В тоже время, на рынке доминируют негативные настроения. Инвесторы скептически относятся к анонсированному соглашению между странами ОПЕК и России по ограничению добычи нефти. Планируется, что документ может быть подписан на предстоящем в ноябре саммите стран картеля. Страны ОПЕК в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.

Кроме того, давление на нефтяные цены оказывает рост буровой активности в США. Так, согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по итогам завершившейся 4 ноября рабочей недели, число буровых установок в США выросло на 12 единиц, или на 2,1%, до 569 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 9 единиц, или на 2%, до 450 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,63%, и составило 117 штук.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

Напомним, что в сентябре Goldman Sachs прогнозировал сохранение нефтяных котировок в диапазоне 45-50 долларов за баррель в течение последующих 12 месяцев.