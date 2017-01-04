Нефть дорожает на данных о запасах США и решении ОПЕК о сокращении добычи

После падения нефтяных котировок более чем на 2% во вторник, нефть снова растет в цене.

Нефть марок Brent и WTI слабо растет в цене РИА Новости

Мировые цены на нефть слабо растут в среду, 4 января, после падения более чем на 2% во вторник, 3 января.

Цены на нефть имеют тенденцию к росту на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов нефти в США.

По состоянию на 8:00 утра цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,72%, до $ 56,87 за баррель. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе электронных торгов в системе Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,71% - до $ 52,70 за баррель.

По итогам торговой сессии 3 января стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 2,6%, до $ 52,33 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть Brent снизилась на 2,4% - до $ 55,47 за баррель. В ходе предыдущих торгов котировки WTI и Brent поднимались выше $ 55 и $ 58 за баррель соответственно.

На прошлой неделе аналитики сообщили о снижении товарных запасов нефти в США на 2,25 млн баррелей. Доклад экспертов будет обнародован в 18:00 в четверг, что является отклонением от привычного графика. Причиной этому послужил выходной, который в США пришелся на понедельник, 3 января.

Сделка, заключенная между странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, официально вступила в силу 1 января. При этом Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала января уже сократил добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. В течение января Оман планирует сократить добычу нефти на 45 тысяч баррелей в сутки.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.