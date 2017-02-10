Нефть дорожает на данных о сокращении добычи в рамках соглашений ОПЕК

На стоимость "черного золота" также повлияли удорожание доллара и данные об увеличении коммерческих запасов в США.

Страны ОПЕК сокращают добычу нефти, "черное золото" растет в цене lexaarts / Depositphotos

Мировыев пятницу, 10 февраля, слабо растут на, фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках ранее достигнутого соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:15 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 55,63 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,04% - до 53,02 доллара за баррель.

На рост стоимости "черного золота" также повлияло удорожание американского доллара, отмечавшееся несколько часов назад. Той самой валюты, в которой торгуется нефть. Негативное влияние на торги оказывают также данные об увеличении коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв).

Минэнерго США в среду, 8 февраля, опубликовало данные, согласно которым к завершению рабочей недели 3 февраля запасы увеличились на 13,8 млн баррелей - до 508,6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали рост показателя лишь на 2,5 млн баррелей - до 497,3 млн баррелей.

"Несмотря на укрепившийся доллар и сохраняющиеся опасения по поводу роста производственных запасов нефти в США, трейдеры вновь обратили внимание на сокращение добычи ОПЕК", - цитирует агентство "Рейтер" мнение неназванных аналитиков банка ANZ.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.