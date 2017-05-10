Нефть дорожает на данных о грядущем сокращении поставок из Саудовской Аравии

Brent дорожала до 48,98 доллара за баррель.

Крупнейший в мире производитель нефти собирается сократить поставки в Азию уже этим летом

Мировыев среду, 10 мая, растут на данных Американского института нефти (API) о запасах в США и сообщениях государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) о сокращении поставок нефти в Азию в июне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:27 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 48,98 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 063% - до 46,83 доллара за баррель.

Накануне во вторник, 9 мая, агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на источник, что Saudi Aramco сократит поставки нефти в Азию приблизительно на семь млн баррелей в июне.

"Когда ОПЕК объявила о сокращении добычи, Саудовская Аравия быстро сообщила своим клиентам в Европе и Соединенных Штатах, что они получат меньшие объемы сырья", - отметили в агентстве.

В Саудовской Аравии на июнь приходится пиковое потребление электроэнергии населением страны. Из-за высоких температур потребители активно используют кондиционеры в домах и офисах, что приводит к увеличению. Потребления сырья внутри страны.

"В этом году, скорее всего, будет наблюдаться более ранний всплеск спроса, поскольку месяц Рамадана в мусульманском месяце начинается раньше, с конца мая. Традиционные большие ужины с семьей и друзьями, как правило, создают всплеск спроса на электроэнергию. В результате, Азия в июне также столкнется с более серьезными сокращениями от крупнейшего в мире экспортера нефти", - подчеркнули в агентстве.

Кроме того, удорожание нефти поддерживают также данные API. Согласно отчету ведомства, запасы нефти в США за рабочую неделю, завершившуюся 5 мая, сократились на 5,789 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя всего на на 1,8 млн баррелей. За этот же период запасы бензина выросли на 3,169 млн баррелей, хотя эксперты ожидали снижения показателя на 700 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,174 млн баррелей, а запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге - на 133 тысячи баррелей.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.