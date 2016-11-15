Нефть дорожает на данных о добыче в США

Стоимость нефти Brent росла до 45,19 доллара за баррель.

Нефть дорожает rosneft.ru

Мировые цены на нефть во вторник, 15 ноября, демонстируют рост на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.18 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,69% - до 45,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,89%, до 44,16 доллара за баррель.

По данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня - до 4,498 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года, пишет агентство Рейтер.

Инвесторы также отыгрывают сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК прилагают "окончательные дипломатические усилия", чтобы заключить сделку по сокращению добычи нефти, Катар, Алжир и Венесуэла стремятся урегулировать противоречия между крупнейшими производителями группы.

В конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.