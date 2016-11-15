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Нефть дорожает на данных о добыче в США

15 ноября в 09:15

Стоимость нефти Brent росла до 45,19 доллара за баррель.

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Нефть дорожает
rosneft.ru

Мировые цены на нефть во вторник, 15 ноября, демонстируют рост на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.18 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,69% - до 45,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,89%, до 44,16 доллара за баррель.

По данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня - до 4,498 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года, пишет агентство Рейтер.

Инвесторы также отыгрывают сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК прилагают "окончательные дипломатические усилия", чтобы заключить сделку по сокращению добычи нефти, Катар, Алжир и Венесуэла стремятся урегулировать противоречия между крупнейшими производителями группы.

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В конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.

По материалам: Прайм
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Тэги нефть добыча ОПЕК США
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