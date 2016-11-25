Нефть дешевеет в ожидании встречи ОПЕК в Вене

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Brent снижалась до 48,55 доллара за баррель.

Нефть дешевеет Bloomberg

Мировые цены на нефть в пятницу, 25 ноября, падаюь в ожидании встречи стран ОПЕК в Вене насчет заморозки добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.32 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,92%, до 48,55 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,77%, до 47,59 доллара за баррель.

"Цены на нефть топчутся на месте... Кажется, инвесторы просто стоят в стороне и ждут встречи ОПЕК в Вене на следующей неделе", - цитирует агентство Reuters слова неназванных аналитиков банка ANZ.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.