Нефть дешевеет после значительного роста накануне

Brent дешевеет в рамках коррекции.

Нефть Brent дешевеет ТАСС

Мировые цены на нефтьутром в пятницу, 7 октября, корректируются вниз после сильного роста накануне на фоне дорожающей американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 по киевскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,06% - до 52,48 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 50,42 доллара за баррель.

В ходе торгов четверга нефтяные цены активно росли, в частности нефть марки WTI впервые с конца июня превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель на фоне новых подробностей по соглашению ОПЕК об ограничении добычи этого сырья. В четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа заявил, что страны ОПЕК могут принять решение сократить объем добычи по итогам встречи в ноябре сильнее, чем обговаривалось в Алжире. По его словам, страны пойдут на такой шаг, если этого потребует рыночная ситуация.

Негативное влияние на нефтяные цены оказывает дорожающая американская валюта на фоне сильной статистики по рынку труда США, опубликованной в четверг. Более сильный доллар делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,34%, до 97,02 пункта.

Напомним, на стоимость нефти влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года