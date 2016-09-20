Нефть дешевеет после заявления министра нефти Венесуэлы о 10% переизбытке

Brent подешевела на 0,24% – до 45,84 доллара за бочку.

Нефть дешевеет на данных из Венесуэлы pixabay.com

Мировые цены на нефть во вторник, 20 сентября, снижаются на фоне внимания инвесторов к переизбытку

предложения на рынке после слов министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино о необходимости сокращения производства на 10% для соответствия текущему уровню спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.58 по киевскому временимск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до 45,84 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,43% - до 43,67 доллара за баррель.

Как заявил ранее Пино, для сбалансирования показателей спроса и предложения на рынке уровень добычи необходимо снизить почти на 10%, или на 9 миллионов баррелей в день. На текущий момент мировая добыча нефти в настоящий момент составляет 94 миллиона баррелей в день.

Вместе с те, инвесторы ожидают проведение Международного энергетического форума в Алжире 26-28 сентября, на котором страны ОПЕК планируют провести неофициальное совещание. Ожидается, что организация возобновит переговоры о заморозке объемов добычи со странами, входящими и не входящими в картель.

Утром в понедельник цены на "черное золото" уверенно росли на фоне комментариев президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что страны-нефтепроизводители близки к соглашению для стабилизации цен.

Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.