Нефть дешевеет после сильного роста накануне

Brent дешевеет в рамках коррекции.

Нефть Brent дешевеет OilNews

Мировые цены на нефть утром в четверг, 6 октября, корректируются вниз после сильного роста накануне на данных от Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% — до 51,52 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68% — до 49,49 доллара за баррель.

Согласно сообщению министерства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 сентября, неожиданно сократились на 3 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 499,7 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост на 2,56 миллиона баррелей. Таким образом, сокращение запасов в стране продолжается пятую неделю подряд. Добыча нефти в США за неделю, по данным минэнерго США, снизилась на 0,35%, или на 30 тысяч баррелей в сутки, — до 8,467 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,6 миллиона баррелей — до 62,7 миллиона баррелей. Запасы бензина в США увеличились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 227,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,4 миллиона баррелей, или на 1,4%, — до 160,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель снизится только на 0,7 миллиона баррелей.

После выхода статистики нефть марки Brent впервые с 10 июня превысила отметку в 52 доллара за баррель, а нефть WTI почти достигла максимальной отметки с конца июня в 50 долларов за баррель, поднявшись до 49,97 долларов за баррель.

"Еще одна неделя, еще один сюрприз по снижению запасов нефти от минэнерго США. Хотя объем нефти в хранилищах остается на рекордно высоком уровне, это третья неделя неожиданного снижения запасов подряд", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской OANDA в Сингапуре Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

На стоимость нефти влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года