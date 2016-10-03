Нефть дешевеет на сообщениях по ОПЕК

Brent подешевела до 49,96 доллара за баррель

Нефть отыгрывает сообщения о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи "черного золота" ukrnafta.com

падают в рамках коррекции после продолжительного ралли на сообщениях о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.01 по киевскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,46% - до 49,96 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,68% - до 47,91 доллара за баррель.

Договоренность стран ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка по-прежнему способствует удорожанию "черного золота". Картель на неформальной встрече в Алжире в среду согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по опасениям инвесторов могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, многие трейдеры настроены скептически в отношении того, как члены картеля воплотят в жизнь планы по ограничению добычи.

Помимо этого инвесторы отыгрывают вышедшую в пятницу статистику от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. По итогам завершившейся 30 сентября рабочей недели число буровых установок в США выросло на 11 единиц, или на 2,15%, до 522 единиц. В годовом выражении показатель уменьшился на 287 единиц, или на 35,4%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1,67%, до 425 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 4 единицы, или на 4,34%, и составило 96 единиц.

Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.