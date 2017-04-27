Нефть дешевеет на опасениях инвесторов о переизбытке запасов в мире

Brent дешевела до 52,21 доллара за баррель.

Объемы запасов нефти в мире велики, "черное золото" дешевеет cherezoff / Depositphotos

Мировыев четверг, 27 апреля, демонстрируют отрицательную динамику на опасениях инвесторов о переизбытке запасов в мире, несмотря на сведения о довольно значительном сокращении в США на предыдущей рабочей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:22 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% - до 52,21 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,50% - до 49,36 доллара за баррель.

"Ясно, что в мире большое количество запасов нефти, что делает жизнь ОПЕК намного сложнее в преддверии даты возможной пролонгации соглашения о сокращении добычи в июне", - цитирует агентство "Рейтер" старшего аналитика рынка OANDA Джеффри Халли.

Сдерживают удешевление "черного золота" и опубликованные в среду данные Министерства энергетики США. Так, за неделю, завершившуюся 21 апреля, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,6 млн баррелей, или на 0,7% - до 528,7 млн баррелей. При этом аналитики ожидали более скромного снижения показателей - лишь на 1,3 млн баррелей, или на 0,24% - до 531 млн баррелей.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.