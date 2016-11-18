Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

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Индекс доллара увеличивался на 0,27%, до 101,22 пункта.

Brent снижалась до 46,24 доллара за баррель pixabay.com

Мировые цены на нефть в пятницу, 18 ноября, снижаются на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% - до 46,24 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,81% - до 45,05 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,27%, до 101,22 пункта. Ранее он достигал отметки в 101,32 пункта - максимума с апреля 2003 года. Укрепление доллара зачастую негативно отражается на стоимости нефти, делая ее покупку дороже для держателей других валют.

"Сейчас все связано с долларом" - цитирует агентство Блумберг экономиста ANZ Bank New Zealand Ltd. Филипа Боркина.

Удорожанию доллару способствуют заявления главы ФРС США Джаннет Йеллен, которая заявила, что регулятор намерен поднять базовую процентную ставку "относительно скоро". Таким образом, она оставила открытой возможность повышения ставки в декабре, несмотря на неопределенность вокруг будущей экономической политики победившего на президентских выборах в США 8 ноября республиканца Дональда Трампа.

В настоящий момент рынки оценивают вероятность сценария повышения ставок ФРС еще в 2016 году в 90,6%, согласно данным CME Group.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.