Нефть дешевеет на фоне роста количества буровых установок в США

Стоимость смеси марки Brent снизилась до 54,08 доллара за баррель.

Увеличение количества буровых установок в США привело к падению мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть падают после сообщений американскойо росте количества буровых установок в США. Сообщения были опубликованы в пятницу, 2 декабря. Сведения о падении цен на нефть по результатам торгов поступили в понедельник, 5 декабря.

По состоянию на 08:25 по московскому времени, стоимость февральских фьючерсов (контрактов на сделки купли-продажи нефти, которые будут совершены в будущем по обговоренной уже сейчас цене – ред.) североморской смеси марки Brent упала на 0,70% - до 54,08 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов нефти марки WTI упала на 0,72% - до 51,31 доллара за баррель.

Нефтегазовая компания Baker Hughes завершила рабочую неделю с увеличением количества буровых установок на 0,67%. Состоянием на 2 декабря были введены в эксплуатацию еще четыре буровые установки, общее число буровых установок в США таким образом увеличилось до 597-ми. Количество нефтяных буровых установок выросло на 0,63%. На прошлой рабочей неделе в эксплуатацию ввели еще 3 таких установки, увеличив количество нефтяных буровых установок США до 477 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 0,85%. На прошлой рабочей неделе в эксплуатацию ввели еще 1 такую установку, увеличив количество газодобывающих буровых установок США до 119 штук.

"Число нефтяных буровых установок продолжило расти на этой неделе, на 3 штуки. С минимума, 27 мая 2016 года, производители увеличили число вышек в США на 161 штуку (увеличение на 51%)" - сообщает "Рейтер" со ссылкой на анонимных аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти после года споров. Перед этим агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих перед встречей министров стран ОПЕК заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.