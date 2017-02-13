Нефть дешевеет на данных об увеличении буровой активности в США

Brent снижалась до 56,61 доллара за баррель.

Стоимость Brent упала 56,61 доллара за баррель из-за увеличения количества буровых установок в США

Мировыев понедельник, 13 февраля, падают на статистических данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по увеличению числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:47 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14% - до 56,61 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,19% - до 53,76 доллара за баррель.

Ранее, в пятницу, Baker Hughes опубликовала статистику по увеличению числа буровых установок в США. Как свидетельствуют данные компании, по итогам завершившейся рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 12 штук, или на 1,6% - до 741 единицы. При этом число нефтяных увеличилось на восемь единиц, или на 1,4% - до 591 штуки, а число газовых на четыре единицы, или на 2,8% - до 149 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 200 штук, или на 36,97%.

Кроме того, аналитики агентства "Рейтер" отмечают ранее наблюдавшиеся на рынке скептические настроения по поводу сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Тем не менее, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), за первый месяц действия соглашение ОПЕК было выполнено на 90%. Уровень добычи нефти в январе сократился на 1 млн баррелей в день, достигнув отметки в 32,06 млн баррелей в сутки.

"Трейдеры сегодня находятся в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК", - сообщили агентству неназванные аналитики из банка ANZ.

Они отметили, что нефть будет расти в цене, если данные по сокращению ее добычи подтвердятся.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.