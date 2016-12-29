Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Запасы нефти в США на минувшей неделе, согласно оценки API, выросли на 4,2 млн баррелей

Нефть дешевеет bloomberg.com

Мировыев четверг, 29 декабря, опускаясь на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.

По состоянию на 7:04 по киевскому времени февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $ 0,04 (0,07%) - до $ 56,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $ 0,30 (0,55%) - до $ 53,76 за баррель.

По данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тысяч баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.