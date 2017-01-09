Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Удешевление "черного золота" сдерживает договоренность стран, входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи.

Цены на нефть падают bloomberg.com

Мировые цены на нефть падают в понедельник, 9 января, на опубликованных в пятницу данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.38 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,46% - до 56,84 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52% - до 53,70 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 6 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 7 штук, или на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 1 штуку, или на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, или на 0,76%, до 529 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,27%, и составило 135 штук.

Сдерживает удешевление "черного золота" договоренность стран, входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.