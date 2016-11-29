Нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК

Brent снижалась до 48,91 доллара за баррель.

Цены на нефть, поднявшись в понедельник на 2%, вновь перешли к снижению rosneft.ru

Мировые цены на нефть во вторник, 29 ноября, снижаются на фоне новостей о разногласиях между странами ОПЕК в отношении страновых квот, что может помешать заключению в среду в Вене соглашения о заморозке уровня добычи.

По состоянию на 08.28 по кеиевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,59%, до 46,80 доллара за баррель.

В понедельник по итогам завершившейся встречи технического комитета ОПЕК были одобрены предложения к заседанию 30 ноября. Тем не менее, как отмечает агентство Рейтер, разногласия среди стран-членов картеля по вопросу реализации данного соглашения все еще остаются.

"Я все еще считаю, что им (странам ОПЕК - ред.) необходимо заключить сделку (об ограничении уровня добычи - ред.), несмотря на то, что моя уверенность в достижении соглашении упала", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.