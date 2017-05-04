Нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель

Стоимость нефти вернулась к уровню 30 ноября 2016 года, когда было объявлено об ограничении добычи.

Нефть снова подешевела teknoblog.ru

марки Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 22 марта на опасениях по поводу роста добычи в США, продолжающегося 11 недель подряд.

Следующий минимум 49,71 доллара за баррель стал рекордным с 30 ноября прошлого года, когда ОПЕК сообщила о достижении соглашения об ограничении добычи.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась до 46,87 за баррель.

Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд.

"Рынок ждет общего снижения коммерческих запасов как доказательства, что снижение добычи ОПЕК действительно приводит к ребалансировке мирового рынка, - говорится в обзоре аналитиков Societe Generale. - На этой неделе данные из США не предоставили такого подтверждения".

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.