Нефть Brent упала ниже $ 45 на фоне результатов Трампа на выборах

Эксперты побаиваются, что экономика США может пострадать в случае победы Трампа, и спрос на нефть может значительно снизиться.

Нефть Brent упала ниже $ 45 lexaarts / Depositphotos

Считается, что экономика США может пострадать в случае победы Трампа, и спрос на нефть может упасть

Нефть дешевеет в среду, 9 ноября, на 3% на фоне результатов Дональда Трампа по подсчету голосов на выборах президента США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 2,7% - до $ 44,79 за баррель.

Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 3% - до $ 43,60 за баррель.

Считается, что экономика США может пострадать в случае победы Трампа, и спрос на нефть может упасть. Трамп обещал сделать ставку на протекционизм во внешней политике, что может вызвать виток "торговых войн" с Китаем и подорвать спрос на нефть.

Согласно последним данным, Клинтон догнала, а по некоторым прогнозам и опередила Трампа на выборах в США.