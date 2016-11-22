Нефть Brent подорожала до $ 49,44 на росте оптимизма рынка по поводу заморозки добычи

Цены на "черное золото" поднялись до максимума за последний месяц.

Цена нефти стремительно растет theatlantic.com

Мировые цены на нефть во вторник, 22 ноября, демонстрируют ярко выраженную положительную динамику на фоне ожидания инвесторов достижения странами ОПЕК соглашения о заморозке уровней ее добычи, свидетельствуют данные торгов.

С начала недели фьючерсы подорожали более чем на 5%.

По состоянию на 07.00 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1% - до $ 49,44 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,4% - до $ 48,90 за баррель.

В понедельник источники в ОПЕК сообщили агентству Reuters, что эксперты картеля добились "определенного прогресса" в ходе первого дня переговоров по деталям алжирских договоренностей. Некоторые из собеседников агентства также выразили оптимизм по поводу перспектив заключения финального соглашения по ограничению уровня добычи.

"Растущий оптимизм, что ключевые производители нефти, входящие и не входящие в ОПЕК, достигнут прогресса в области контроля за предложением (нефти - ред.) и созданием дефицита в следующем году, поспособствовал "ралли" на мировом рынке нефти", - приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванных аналитиков в TD Securities.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.