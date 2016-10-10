Нефть Brent подешевела до $ 51,5 за баррель

Нефть дешевеет в понедельник из-за сомнений, что Россия присоединится к соглашению стран ОПЕК об ограничении добычи сырья, а также после выхода в пятницу вечером данных об очередном росте числа буровых в США.

РИА Новости

Страны ОПЕК и Россия проведут неформальную встречу в рамках Энергетического конгресса в Стамбуле, однако, как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, целью встречи является проведение консультаций, соглашение о снижении добычи едва ли будет подписано. В то же время он исходит "из предпосылок о достижении этой договоренности к ноябрьской встрече ОПЕК".

Очередные данные компании Baker Huges о числе работающих нефтяных буровых в США показали рост числа буровых на три - до 428, то есть до максимума с февраля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,8% - до $ 51,51 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,9% - до $ 49,35 за баррель.

В течение ближайших полутора месяцев пройдет еще серия встреч нефтедобывающих стран, которые готовятся к ноябрьской конференции ОПЕК, что может свидетельствовать о серьезности намерений стран ОПЕК прийти к соглашению.

В то же время единства в рядах стран ОПЕК нет. Так, министерство нефти Ирака в воскресенье сообщило, что оно призывает работающие в стране компании продолжать увеличивать добычу в 2017 году.

При этом снижение запасов в США, перспектива заключения соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК поддерживают цены. Уровень запасов нефти в США снизился за пять недель на 5%, аналогичная тенденция наблюдается на крупнейшем нефтяном хабе в Европе, а резервы на плавучих хранилищах в Сингапуре упали в 2 раза за последнюю неделю, пишет The Wall Street Journal.

По оценке PIRA Energy Group, поставки нефти на рынок были ниже потребления на 500 тыс. баррелей в третьем квартале, к концу года этот разрыв удвоится. Соглашение стран ОПЕК может ускорить снижение запасов и вызвать, по мнению PIRA, рост цен до $ 60-65 к 2017 году.

Barclays ожидает сохранения цен на уровне выше до конца квартала.