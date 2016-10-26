Нефть Brent подешевела до $ 50,2 на данных о росте запасов в США

Стоимость Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже $ 51 pixabay.com

Мировые цены на нефть снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,12% — до 50,22 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,28% — до 49,32 доллара за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 октября, выросли на 4,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя всего на 1,7 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 миллиона баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение индикатора на 1 миллион баррелей, пишет агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры ожидают данных статистики по коммерческим запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) от минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам опрошенных агентством аналитиков, за неделю, завершившуюся 21 октября, показатель увеличился на 1,699 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 470,4 миллиона баррелей.

"(Инвесторы будут — ред.) внимательно следить за данными по запасам нефти от минэнерго США. Большой скачок запасов, без сомнения, сдвинет цену на нефть еще сильнее вниз", — приводит агентство слова старшего рыночного аналитика брокерской OANDA в Сингапуре Джеффри Халли.

Напомним, на стоимость нефти также влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года

Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран.