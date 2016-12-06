Нефть Brent дешевеет после достижения максимумов с июля 2015 года

С момента заключения соглашения о снижении добычи фьючерсы на Brent взлетели уже почти на 19%.

Нефть Brent снижалась на 0,78%, до 54,51 доллара за баррель ТАСС

Мировые цены на нефть во вторник, 6 декабря, снижаются в рамках коррекции после достижения в понедельник максимальных отметок с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.25 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78%, до 54,51 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,98%, до 51,28 доллара за баррель.

В понедельник цена нефти марки Brent поднялась выше 55 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем с 24 июля 2015 года. Нефть марки WTI дорожала до 52,42 доллара за баррель, что стало максимумом с 15 июля 2015 года. Это было связано с ожиданиями инвесторами стабилизации рынка "черного золота" после сделки ОПЕК по сокращению производства. На рынке в целом продолжает доминировать позитивный настрой, в то же время есть сомнения, поддержат ли эти планы другие нефтедобывающие страны.

С момента заключения соглашения о снижении добычи фьючерсы на Brent взлетели уже почти на 19%.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Как отмечает агентство Reuters, Саудовская Аравия возьмет на себя наибольший "удар" от сокращения добычи нефти. В свою очередь, Иран будет добывать 3,797 миллионов баррелей в день и не будет больше наращивать объемы.