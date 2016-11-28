Нефедов рассказл о 7 млрд грн, сэкономленных системой ProZorro

Экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов.

Нефедов отчитался о достижениях системы электронных закупок

Благодаря системе публичных электронных закупокудалось сэкономить около 7 миллиардов гривень, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, 27 ноября.

"Начиная с 1 августа все относительно большие госзакупки от 200 тысяч гривень должны проводиться через ProZorro. Украина является одной из немногих стран мира, которая перевела свои госзакупки в онлайн, где каждый гражданин, находясь дома за компьютером, может проверить, что закупает автодор, мэрия или Минобороны", – отметил Нефедов, уточнив, что экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов и уже превысила 7 миллиардов гривень.

Напомним, с первого августа публичные закупки через систему ProZorro стали обязательными к использованию по всей Украине. В МЭРТ, при этом, подчеркнули, что использование ProZorro для закупок стоимостью до 200 тыс. грн на товары и услуги и до 1,5 млн грн на работы (допороговый уровень) является добровольным, но очень желательным.