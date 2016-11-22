Нефедов рассказал о сэкономленных 6,7 млрд грн системой ProZorro

Вместе с тем в некоторых городах все еще фиксируются попытки саботажа системы.

В Черкассах решили отложить запуск ProZorro до 1 апреля

Система электронных государственных закупок ProZorro уже сэкономила 6,7 млрд грн бюджетных средств, заявил первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов.

Вместе с тем он добавил, что в некоторых городах все еще фиксируются попытки саботажа системы. Например, в Черкассах решили отложить запуск системы до 1 апреля.

"Недавно у нас произошел досадный случай в Черкассах, которые долго экспериментировали с использованием системы в допороговых закупках, меньше 200 тыс. грн, где полномочия по проведению закупок переданы местным органам власти в рамках децентрализации. Они смотрели, вроде их все устраивает, но под конец года, когда идут самые большие бюджеты закупки, они почему-то решили отложить ее функционирование и сделать паузу до 1 апреля. Довольно странное решение", - сказал Нефедов в комментарии телеканалу "112".

Замминистра отметил, что подобные случаи также фиксируются в Кропивницком (бывший Кировоград — ред.), Кривом Роге и других городах.

Ранее сообщалось, что эксперты Transparency International считают, что отмененный тендер на дноуглубление подходного канала и причалов 5 и 6 в порту "Южный" был непрозрачным, а повторное его проведение через систему ProZorro минимизирует риск манипулирования.

Ранее Нефедов заявлял, что законность работы системы публичной системы электронных закупок ProZorro пытаются оспорить в суде.

Напомним, с первого августа публичные закупки через систему ProZorro стали обязательными к использованию по всей Украине. В МЭРТ, при этом, подчеркнули, что использование ProZorro для закупок стоимостью до 200 тыс. грн на товары и услуги и до 1,5 млн грн на работы (допороговый уровень) является добровольным, но очень желательным.

1 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководители государственных органов, которые не перейут на систему публичных электронных закупок ProZorro до 1 августа 2016 года, будут уволены.

В январе 2016 года Арсений Яценюк, который тогда возглавлял правительство, сообщил, что дальнейшее внедрение системы электронных закупок Prozorro в 2016 году позволит сэкономить 5 миллиардов гривен, в последующие годы экономический эффект системы возрастет в несколько раз.