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Недофинансирование армии в 2017 году согласно проекту бюджета составит 60 млрд грн – Тымчук

20 октября в 11:56

Боевая подготовка и перевооружение украинских вооруженных сил будут финансироваться по остаточному принципу.

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В новом году украинским силовикам не следует рассчитывать на "сытую жизнь"
Виктор Муженко / Facebook
В проекте бюджета на 2017 год на нужды обороны заложено по меньшей мере на 60 млрд грн меньше средств, чем запрашивают вооруженные формирования Украины, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Как отметил аналитик в Facebook, об этом свидетельствуют документы, находящиеся в распоряжении комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Так, согласно проекту бюджета, в 2017 году Минобороны должно получить 61 млрд 700 млн грн (плюс 2 млрд 327 млн грн из спецфонда), хотя запросило 108 млрд 147 млн грн; Нацгвардия Украины, запросившая 31 млрд 300 млн, получт 8 млрд 512 млн грн (плюс 1 млрд 353 млн по спецфонду); Госпогранслужба Украины может рассчитывать на 6 млрд 959 млн грн (и 238 млн – из спецфонда), при запросе в 25 млрд 557 млн грн; Служба безопасности Украины, сделавшая запрос на 12 млрд 437 млн, должна будет получить 5 млрд 768 млн (и 238 млн из спецфонда).

"Конечно, бюджетный запрос можно назвать "хотелками" силовиков, но и анализ минимальной потребности этих структур, что обеспечило бы их способность полностью выполнять поставленные задачи и гармонично развиваться, свидетельствует, что в проект бюджета-2017 всего забито как минимум на 60 млрд грн меньше необходимых средств", – резюмировал Тымчук.

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По его мнению, недофинансирование ударит по боевой подготовке и закупке новых образцов вооружения, что "совершенно недопустимо" для армии воюющей страны.

Напомним, накануне Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять проект государственного бюджета на 2017 год в первом чтении. Законопроект о государственном бюджете на 2017 год будет рассмотрен сегодня, 20 октября.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.

Как писал в своей статье для ZN.UA украинский экономист Анатолий Максюта, проект бюджета-2017 очень похож на предыдущие аналоги и на бюджет текущего года, как по своей структуре, так и по реалистичности, что является его основной проблемой. Подробнее о госбюджете читайте в статье Анатолия Максюты "Бюджет-2017: эффект "сундука" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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