Недофинансирование армии в 2017 году согласно проекту бюджета составит 60 млрд грн – Тымчук

Боевая подготовка и перевооружение украинских вооруженных сил будут финансироваться по остаточному принципу.

В новом году украинским силовикам не следует рассчитывать на "сытую жизнь" Виктор Муженко / Facebook

на нужды обороны заложено по меньшей мере на 60 млрд грн меньше средств, чем запрашивают вооруженные формирования Украины, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Как отметил аналитик в Facebook, об этом свидетельствуют документы, находящиеся в распоряжении комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Так, согласно проекту бюджета, в 2017 году Минобороны должно получить 61 млрд 700 млн грн (плюс 2 млрд 327 млн грн из спецфонда), хотя запросило 108 млрд 147 млн грн; Нацгвардия Украины, запросившая 31 млрд 300 млн, получт 8 млрд 512 млн грн (плюс 1 млрд 353 млн по спецфонду); Госпогранслужба Украины может рассчитывать на 6 млрд 959 млн грн (и 238 млн – из спецфонда), при запросе в 25 млрд 557 млн грн; Служба безопасности Украины, сделавшая запрос на 12 млрд 437 млн, должна будет получить 5 млрд 768 млн (и 238 млн из спецфонда).

"Конечно, бюджетный запрос можно назвать "хотелками" силовиков, но и анализ минимальной потребности этих структур, что обеспечило бы их способность полностью выполнять поставленные задачи и гармонично развиваться, свидетельствует, что в проект бюджета-2017 всего забито как минимум на 60 млрд грн меньше необходимых средств", – резюмировал Тымчук.

По его мнению, недофинансирование ударит по боевой подготовке и закупке новых образцов вооружения, что "совершенно недопустимо" для армии воюющей страны.

Напомним, накануне Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять проект государственного бюджета на 2017 год в первом чтении. Законопроект о государственном бюджете на 2017 год будет рассмотрен сегодня, 20 октября.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.

Как писал в своей статье для ZN.UA украинский экономист Анатолий Максюта, проект бюджета-2017 очень похож на предыдущие аналоги и на бюджет текущего года, как по своей структуре, так и по реалистичности, что является его основной проблемой. Подробнее о госбюджете читайте в статье Анатолия Максюты "Бюджет-2017: эффект "сундука" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".