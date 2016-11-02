Недобор розничного акциза с нефтепродуктов местными бюджетами может достичь 2 млрд грн

Нужно предусмотреть механизм, каким образом деньги, собранные в государственный бюджет от розничного акциза, будут расщепляться на местные бюджеты, считает Южанина.

Существование розничного акциза уже привело к тому, что удельный вес налогов в стоимости нефтепродуктов очень возрос Андрей Товстыженко, ZN.UA

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина полагает, что отмена розничного акциза не приведет к потерям местных бюджетов в части поступлений. Об этом она сообщила в комментарии " Українським Новинам ".

"Возможность отмены розничного акциза Комитет отстаивает уже на протяжении последнего полугода, с чем обратился в Министерство финансов, поскольку просто внесение изменений в Налоговый кодекс не позволяет решить проблему в целом. Нужно предусмотреть механизм, каким образом деньги, собранные в государственный бюджет от розничного акциза, будут расщепляться на местные бюджеты. И здесь большое сопротивление оказывает как раз Ассоциация городов Украины, которая говорит о том, что если забрать эти деньги, местные бюджеты потеряют важный источник доходов. Но это не так", - прокомментировала глава комитета.

По ее словам, на совместном совещании с ГФС и Минфином был предложен следующий механизм: осуществлять перераспределение денег, собранных с каждого литра проданного топлива в местные бюджеты, на основании данных с кассовых аппаратов на каждой заправке по количеству проданных там литров.

Это будет стимулировать официальные продажи топлива, потому что именно от официальных продаж будут зависеть поступления этого налога в местные бюджеты.

Нина Южанина подчеркнула, что существование розничного акциза уже привело к тому, что удельный вес налогов в стоимости нефтепродуктов очень возрос: в стоимости бензинов – до 6%, а газа – до 13%.

"Этот налог составляет примерно 1,20 гривны в одном литре топлива. Поэтому стимул предпринимателей экономить на его уплате путем ухода от официальных продаж с использованием РРО очень возрос. По оценкам экспертов, теневой рынок нефтепродуктов достиг до 20%, сжиженного газа – более 40%. В связи с этим только по нефтепродуктам в 2016 году мы теряем розничного акциза примерно 1,7 млрд гривен, а в следующем году эта цифра может составить порядка 2 млрд гривен", - подчеркнула глава парламентского комитета.

По ее словам, на такой перекос на рынке обращает внимание и Антимонопольный комитет, который письмом обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и в Комитет с просьбой ликвидировать этот налог и перенести его в базовую ставку акцизного налога на нефтепродукты.

В АМКУ полагают, что существование розничного акциза создает дискриминационные антиконкурентные условия на рынке, что является дополнительным аргументом неэффективности его дальнейшего существования.

С точки зрения администрирования взимание розничного акциза на местном уровне очень проблематично, на что обращала внимание и Государственная Фискальная служба, которая не может проконтролировать абсолютно весь пролив всего бензина на каждой заправке.

Для этого ГФС нужно в круглосуточном режиме закрепить одного налоговика за каждой заправкой, а в Украине насчитывается 6,5 тыс. заправок.

По словам Южаниной, в законопроект по изменениям в Налоговый кодекс, утвержденный правительством 26 октября 2016 года, блок об отмене розничного акциза не попал.

"Сегодня Минфин проводит консультации с ГФС и Госказначейством насчет того, возможно ли внедрение предложенного нами перераспределения средств на техническом уровне с учетом норм Бюджетного кодекса относительно прямых межбюджетных отношений между государственным и местными бюджетами. Будем дальше работать, убеждать Минфин и Госказначейство относительно принятия окончательного решения. Рынок за, Комитет, ГФС, Минфин в его части за, Антимонопльный комитет за. Теперь мяч на поле Госказначейства. Если оно подтвердит возможность такого распределения, мы имеем шанс до конца года реализовать данную инициативу", - подытожила Нина Южанина.

Как сообщалось, целью введения розничного акциза на табачные, алкогольные изделия и нефтепродукты была компенсация местным бюджетам части доходов от НДФЛ, которые были перераспределены в центральный бюджет.

Но такого рода налога на розничные продажи нигде – ни в ЕС, ни в каких-либо других странах – не существует.

Он действительно сыграл существенную роль в местных бюджетах.

В этом году доходы от его сбора планируются на уровне приблизительно 10 млрд гривень, а в 2017 году правительство планирует собрать уже 11,4 млрд гривень.