НБУ за прошлый год получил 74,4 млрд грн дохода

График перечисления прибыли НБУ в сумме 44,4 млрд грн согласовывается Национальным банком и Министерством финансов.

НБУ перечислит в госбюджет 44,4 млрд грн чистой прибыли e.kryzhanivsky / Depositphotos

Чистый доходв 2016 году составил 74,4 млрд грн, сообщает пресс-служба регулятора.

Основным источником доходов регулятора стали проценты по ценным бумагам Украины. В частности, по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа, которые находились в собственности НБУ, в результате покупки на вторичном рынке и получения в качестве залога по кредитам.

Вторым по важности источником процентных доходов были проценты за полученные банками кредиты НБУ на поддержку ликвидности и стабилизационные кредиты (их предоставление НБУ не практикует с 2015 года).

Национальный банк нес расходы на уплату процентов по депозитным сертификатам НБУ. В результате, чистый процентный доход НБУ после вычета резервов составил 47,6 млрд грн.

Расходы НБУ (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 6,0 млрд грн. Эти средства были использованы на: отчисления на обеспечение под возможные обязательства, содержание персонала, изготовление банкнот и монет, а также административно-хозяйственные расходы.

Финансовый результат Национального банка Украины в прошлом году составил 68,5 млрд грн.

Прибыль до распределения составила 59,5 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 15,1 млрд грн. будет направлена на увеличение общих резервов НБУ. Другая часть объемом 44,4 млрд грн. будет перечислена в государственный бюджет.

Как и в прошлом году, прибыль госбюджет будет перечислена несколькими траншами в течение года, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и инфляцию.

Как писало ZN.UA, капитал Национального банка Украины в течение последних трех лет растет, в то время как размер собственного капитала украинской банковской системы снижается.

Подробнее о причинах роста прибыли Нацбанка читайте в статье Вадима Сироты "Крест Гонтаревой" — неизбежный результат реформ или особый украинский феномен?" в еженедельнике" Зеркало недели. Украина".