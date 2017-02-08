НБУ в пять раз увеличил банкам лимит покупки валюты на межбанке

Соответствующее постановление регулятора вступит в силу 9 февраля.

Нацбан смягчил валютные ограничения банкам

Национальный банк Украины смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, впятеро увеличив лимит чистой покупки – с 0,1% до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте), сообщает регулятор.

"До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривню не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты может быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте)", – говорится в сообщении.

Постановление Нацбанка №7 от 7 февраля, которым смягчил требования по покупке банками иностранной валюты, вступит в силу с 9 февраля.

Напомним, в июне 2016 года НБУ принял решение смягчить ограничение по продаже населению наличной валюты с 6 тысяч гривень до 12 тысяч гривень в день (в эквиваленте).

Ранее, в марте 2016 года, Нацбан смягчил ряд валютных ограничений, в частности, повысил лимит выдачи со счетов клиентов наличной иностранной валюты с 20 тысяч гривень до 50 тысяч гривень (в эквиваленте). В гривне лимит был повышен с 300 тысяс гривень до 500 тысяч гривень. Также НБУ вдвое повысил максимальную сумму продажи наличной валюты с 3 тысяс гривень до 6 тысяс гривень.

По данным НБУ, за 2016 год международные валютные резервы выросли на 2 миллиарда 239 миллионов долларов (16,8%), и на 1 января 2017 года составили 15 миллиардов 539 миллионов долларов. В декабре они выросли на 268 млн долларов (на 1,8%), за весь 2016 год – на 2 млрд 239 млн долларов (на 16,8%).